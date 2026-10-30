Водителям назвали оптимальное время для перехода на зимние шины

Участившиеся ночные заморозки в Рязанской области стали сигналом для местных водителей: откладывать переход на зимнюю резину до официального декабрьского срока может быть опасно. Специалисты рекомендуют ориентироваться на фактическую погоду, а не на даты в календаре.

Как отметил в беседе с ТАСС технический эксперт шинного холдинга «Кордиант» Олег Марков, хотя по закону обязательный период использования зимних шин длится только с декабря по февраль, ждать наступления календарной зимы при ранних заморозках — серьезная ошибка.

«Осень уже в разгаре, и автовладельцам пора задуматься о смене летних шин на зимние. По закону зимние шины обязательны только с декабря по февраль, но ждать календарной зимы — не самая лучшая идея, если заморозки наступают раньше», — пояснил эксперт.

По словам Маркова, самое подходящее время для замены шин наступает, когда среднесуточная температура стабильно держится на отметке около +7 градусов Цельсия в течение трех дней.

Для Рязанской области эта рекомендация особенно актуальна: на текущей неделе в регионе уже фиксировались ночные заморозки. Специалист подчеркнул, что водителям, которые регулярно выезжают на дорогу ранним утром или поздно вечером, следует поменять шины еще раньше.