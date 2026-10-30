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Происшествия

В Рязанской области изъяли 19 единиц оружия и 3 взрывных устройства в 2026 году

Анастасия Мериакри
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За девять месяцев 2026 года в Рязанской области зарегистрировано 79 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, при этом раскрыто 86 эпизодов (с учетом дел, возбужденных в предыдущие периоды), что обеспечивает впечатляющий уровень раскрываемости на уровне 92,5%. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с начала года из незаконного оборота выведено: 19 единиц огнестрельного оружия, 2 килограмма взрывчатых веществ, 1 087 патронов различных калибров, 3 самодельных взрывных устройства.

По итогам предварительного расследования в суды направлено 60 уголовных дел. Еще 25 производств были прекращены на досудебной стадии в связи со смертью подозреваемых. Прокуратура осуществляет строгий надзор за полнотой следствия и законностью предъявляемых обвинений.

Ярким примером такой работы стало уголовное дело в отношении жителя Рязанского района. Прокурор утвердил обвинительное заключение по факту незаконного хранения мужчиной нескольких единиц автоматического огнестрельного оружия и 365 патронов к нему. Суд признал фигуранта виновным по четырем эпизодам части 1 статьи 222 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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