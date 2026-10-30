Экономист рассказал, кому из россиян удвоят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года ряд российских пенсионеров начнет получать увеличенные ежемесячные выплаты. Речь идет о гражданах, которым исполнилось 80 лет в октябре 2026 года. Для этой категории льготников государство предусматривает финансовую поддержку, которая будет начислена без каких-либо дополнительных действий со стороны получателя.

Как пояснил в комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, рост выплат складывается из двух ключевых факторов. Во-первых, по закону при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Во-вторых, с 2025 года в эту сумму также включается специальная надбавка за уход.

Эксперт привел конкретные цифры, чтобы показать, как это отразится на бюджете пожилого человека. Если страховая пенсия по старости (уже с учетом базовой фиксированной выплаты) 80-летнего юбиляра в октябре 2026 года составляла 32 354 рубля, то в ноябре она существенно вырастет.

Исходя из актуальных тарифов (фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля), после перерасчета размер пенсии этого гражданина увеличится до 43 352,55 рубля. Таким образом, выплата в ноябре станет почти на 34% выше, чем в предыдущем месяце.

Для получения этой прибавки пенсионерам не требуется посещать отделения Социального фонда России (СФР) или подавать какие-либо заявления. Перерасчет и увеличение размера выплат производятся ведомством в автоматическом режиме на основании данных регистрационного учета.

Кроме того, Балынин напомнил о корректировках для других категорий льготников.