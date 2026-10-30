Россиянам напомнили о двойной оплате за работу 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, который в этом году выпадает на среду, ряд предприятий и организаций продолжит работу в штатном режиме. В связи с этим специалисты напоминают работодателям и сотрудникам о строгих правилах компенсации труда в праздничные дни.

Как пояснил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, работа в государственный праздник должна оплачиваться в двойном размере. Однако закон дает работнику право выбора: вместо двойной оплаты сотрудник может попросить предоставить ему другой день отдыха. В этом случае труд оплачивается в одинарном размере, а сам день отгула не оплачивается, но его можно использовать в течение текущего года или присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Эксперт обратил внимание на строгие ограничения для определенных групп граждан. Привлечь к работе в выходной или праздничный день без их инициативы запрещено. Работодатель имеет право предложить выйти на работу женщинам с детьми до трех лет, родителям-одиночкам, опекунам детей до 14 лет, многодетным родителям (если хотя бы одному ребенку нет 14 лет), родителям детей-инвалидов, а также сотрудникам, ухаживающим за больными членами семьи, только при наличии их письменного согласия.

Принудительное привлечение к работе в праздники допускается законом в чрезвычайных ситуациях: для предотвращения производственных аварий, катастроф, ликвидации последствий стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств.

Также стоит напомнить, что согласно производственному календарю, во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня для всех сотрудников сокращается на один час. Это правило действует независимо от установленной в организации продолжительности рабочей недели.