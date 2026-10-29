Племянник Кашпировского готов разоблачить тех, кто хочет нажиться на «даре» знаменитого дяди

Племянник знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского, врач Юрий Мамаев, дал aif.ru комментарий по поводу недавних заявлений сына Кашпировского, Серджио Монтаны, проживающего в США. Монтана сообщил СМИ, что унаследовал уникальный дар отца, и добавил, что аналогичными способностями обладает его брат Алексей, которого называют внебрачным сыном Кашпировского. Свои амбиции он объяснил желанием «не дать мошенникам наживаться на имени отца».

Юрий Мамаев отреагировал на эти слова категорично, назвав подобные попытки провозгласить себя «наследниками дара» однозначным абсурдом.

По словам племянника, при жизни Анатолий Кашпировский ни разу публично не признавал Монтану своим преемником. Напротив, в семейном кругу он неоднократно жаловался, что этот человек доставляет ему серьезные проблемы. Мамаев также указал на внутреннюю противоречивость заявлений претендентов: «Такой дар не передаётся сразу нескольким преемникам. Это азбука», — подчеркнул он, отметив, что сама идея «разделить» феномен противоречит базовым представлениям о подобных способностях.

Ключевой аргумент Мамаева заключается в позиции самого Кашпировского.

«В интервью, начиная с 90-х, дядя однозначно заявлял, что его способности являются его личным феноменом и воспроизвести его метод работы кому-то другому не удастся. Ни путём передачи через обучение, ни каким-либо иным путём, включая генетическое наследование», — пояснил он.

Более того, Юрий Мамаев сообщил, что незадолго до смерти дядя лично подтвердил ему невозможность передачи «эстафеты».

«Именно об этом он заявлял мне лично незадолго до смерти, отвечая на моё предложение «передать эстафету» мне. Разговор был зафиксирован на диктофон, и его публикация полностью разоблачает любые попытки недобросовестных людей использовать его репутацию в корыстных целях», — предупредил Мамаев.

Он выразил уверенность, что заявления братьев — это лишь попытка «договориться между собой, чтобы не мешать друг другу монетизировать тему скандалами с взаимными обвинениями».

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве на 88-м году жизни. Как ранее рассказал Юрий Мамаев, истинной причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг. Диагноз был поставлен около полутора лет назад, однако официальная информация об этом долгое время скрывалась или опровергалась.

Кашпировского похоронили на его малой родине, в Виннице, рядом с могилами его родителей, Михаила и Ядвиги, а также дочери Елены.