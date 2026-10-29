Фото: пресс-служба Первого канала
Общество

Десятилетний рязанец представит регион в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» 30 октября

Анастасия Мериакри
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В эту пятницу, 30 октября, в 21:45 на Первом канале продолжится первый этап главного вокального проекта страны для юных талантов – «Голос. Дети» (0+). В новом выпуске зрителей ждут яркие выступления, и особый повод для гордости появится у жителей Рязанской области.

На сцену слепых прослушиваний поднимется 10-летний рязанец Лев Захаров. Организаторы проекта уже окрестили юного артиста «ураганом и торнадо» за его невероятную энергетику. Теперь ему предстоит доказать свое мастерство строгим наставникам и попробовать завоевать место в их команде.

Льву предстоит серьезная конкуренция: в этом же выпуске свои голоса продемонстрируют талантливые дети со всей страны и ближнего зарубежья. Среди участников – 11-летний рокер Савелий Бибилов из Воронежа, 6-летняя поклонница The Beatles София Белоусова из Самары, 14-летняя москвичка Алиса Туманова, а также юные вокалисты из Белгорода, Новосибирска, Екатеринбурга и Астаны.

Также зрителей Первого ждет номер-сюрприз!

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