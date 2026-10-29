Изображение сгенерировано нейросетью
Новости Касимова

В прокат вышел фильм «Свинцовые небеса», снимавшийся в Касимовском округе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В кинотеатрах России стартовал показ картины «Свинцовые небеса» (12+) — первого отечественного фильма о событиях в Донбассе, ориентированного на подростковую и семейную аудиторию. Основная часть съемок проходила на территории Касимовского округа.

Режиссер картины Алиса Курганская отмечает, что проект задумывался как честный разговор с молодой аудиторией о современных событиях. По ее словам, если взрослые не будут обсуждать с детьми происходящее, эту нишу займут другие источники информации, что может привести к искаженному восприятию реальности у подростков.

Действие фильма разворачивается в 2022 году. По сюжету мирные жители оказываются запертыми в православном храме, который противник планирует превратить в огневую точку, а людей использовать в качестве «живого щита». Внутри здания оказываются люди разных национальностей и вероисповеданий, которым перед лицом общей угрозы приходится объединиться, чтобы выжить и сорвать планы врага.

Съемочная группа работала на нескольких локациях, включая Луганск, Попасную и Тошковку. Однако основной площадкой для картины стала церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Бетино Касимовского округа. Именно этот храм по сценарию становится местом, где разворачиваются ключевые события фильма. Кроме того, рабочие процессы снимали в поселке Елатьма, а в массовых сценах приняли участие местные жители.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Десятилетний рязанец представит регион в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» 30 октября
Следующая статья
Олег Леонов выехал к рязанскому инвалиду, живущему среди мусора и тараканов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Новости кино и ТВ

Финал шоу «Ты супер!» на НТВ состоится 1 ноября

1 ноября на НТВ покажут финал десятого сезона международного конкурса «Ты супер!». За победу поборются 12 участников, имя победителя определит жюри.
Темы
Новости кино и ТВ

Племянник Кашпировского готов разоблачить тех, кто хочет нажиться на «даре» знаменитого дяди

Монтана сообщил СМИ, что унаследовал уникальный дар отца, и добавил, что аналогичными способностями обладает его брат Алексей, которого называют внебрачным сыном Кашпировского.
Медицина

Новый филиал поликлиники №11 в Дашково-Песочне планируют сдать в 2027 году

В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани продолжается строительство нового филиала Городской поликлиники №11. Сегодня, 29 октября, строительную площадку с рабочей инспекцией посетила делегация профильных ведомств.
Общество

Олег Леонов выехал к рязанскому инвалиду, живущему среди мусора и тараканов

Олег Леонов взял на личный контроль ситуацию с тяжелобольным мужчиной, который оказался в изоляции и жил в крайне тяжелых бытовых условиях.
Общество

Десятилетний рязанец представит регион в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» 30 октября

На сцену слепых прослушиваний поднимется 10-летний рязанец Лев Захаров. Организаторы проекта уже окрестили юного артиста "ураганом и торнадо".
Культура и события

Школа Олега Табакова впервые приедет в Рязань с премьерой спектакля

27 и 28 ноября на сцене Рязанского театра кукол пройдут сразу два знаковых события с участием Московской театральной школы Олега Табакова: премьера дипломного спектакля «Наш 9Б» и первый в истории школы выездной День открытых дверей.
Общество

Силуанов назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году

Вице-премьер – министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал прогнозные значения средней пенсии, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Общество

Улице Фурманова в Рязани вернули историческое название

На заседании Рязанской городской Думы было принято решение переименовать улицу, которая ранее носила имя писателя Д. А. Фурманова, в её историческое дореволюционное название.
Новости кино и ТВ

Ушла из жизни актриса из «Десяти негритят» Эльке Зоммер

Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье