В кинотеатрах России стартовал показ картины «Свинцовые небеса» (12+) — первого отечественного фильма о событиях в Донбассе, ориентированного на подростковую и семейную аудиторию. Основная часть съемок проходила на территории Касимовского округа.

Режиссер картины Алиса Курганская отмечает, что проект задумывался как честный разговор с молодой аудиторией о современных событиях. По ее словам, если взрослые не будут обсуждать с детьми происходящее, эту нишу займут другие источники информации, что может привести к искаженному восприятию реальности у подростков.

Действие фильма разворачивается в 2022 году. По сюжету мирные жители оказываются запертыми в православном храме, который противник планирует превратить в огневую точку, а людей использовать в качестве «живого щита». Внутри здания оказываются люди разных национальностей и вероисповеданий, которым перед лицом общей угрозы приходится объединиться, чтобы выжить и сорвать планы врага.

Съемочная группа работала на нескольких локациях, включая Луганск, Попасную и Тошковку. Однако основной площадкой для картины стала церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Бетино Касимовского округа. Именно этот храм по сценарию становится местом, где разворачиваются ключевые события фильма. Кроме того, рабочие процессы снимали в поселке Елатьма, а в массовых сценах приняли участие местные жители.