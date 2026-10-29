Олег Леонов выехал к рязанскому инвалиду, живущему среди мусора и тараканов

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов взял на личный контроль ситуацию с тяжелобольным мужчиной, который оказался в изоляции и жил в крайне тяжелых бытовых условиях. Сигнал о сложном положении гражданина поступил омбудсмену от неравнодушных соседей.

Выяснилось, что мужчина полностью лишен зрения, прикован к постели и не способен самостоятельно себя обслуживать. В его квартире было отключено электричество, из-за чего образовались антисанитарные условия, скопился мусор и появились тараканы. Родственников, способных взять на себя заботу о нем, у рязанца нет. До последнего момента его выживанием занимались только соседи, которые регулярно приносили ему еду и предметы первой необходимости.

Получив тревожный сигнал, Олег Леонов принял решение выехать по адресу лично.

«Мне было важно своими глазами увидеть, в каких условиях живёт человек, пообщаться с соседями и разобраться, какая помощь необходима в первую очередь», — отметил Леонов.

По итогам визита разработан план комплексного решения проблемы. Аппарат уполномоченного будет содействовать в установлении группы инвалидности и оформлении всех положенных социальных выплат. Главная задача на ближайший период — организовать переезд мужчины в специализированное социальное учреждение, где он будет находиться под постоянным присмотром и получать необходимый медицинский уход.

Олег Леонов подчеркнул, что будет последовательно взаимодействовать с профильными ведомствами для обеспечения гражданину достойных условий жизни и держать ситуацию на личном контроле до полного ее разрешения.

Отдельные слова благодарности уполномоченный адресовал соседям пострадавшего. Он отметил, что именно их участие и человечность не дали мужчине остаться один на один с бедой.