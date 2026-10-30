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Общество

Сексолог назвала неочевидную черту женщин, которая сводит мужчин с ума

Анастасия Мериакри
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Громкий и уверенный смех часто считают признаком харизмы и открытости. Однако в романтических отношениях он работает далеко не всегда одинаково. Психолог и сексолог Александра Миллер в интервью aif.ru объяснила, как партнеры воспринимают смех друг друга и почему эволюционные механизмы до сих пор диктуют наши предпочтения.

По словам эксперта, для женщин мужской смех является лишь первичным сигналом, но решающую роль играет контекст. Представительниц прекрасного пола привлекает не сама громкость, а гармоничное сочетание силы и доброты.

«Женщины ставят альтруизм выше ресурсного потенциала, когда речь заходит о долгосрочных отношениях. То есть если мужчина смеётся громко, но при этом способен посмеяться над собой и уступить — это работает, а если он ржёт как конь и перебивает официантку — это уже не уверенность, а диагноз», — пояснила Миллер.

С мужской точки зрения всё устроено иначе. Как отмечает специалист, мужчин привлекает не то, насколько громко или красиво смеется их спутница, а её реакция на их собственный юмор.

Здесь вступает в силу эволюционная логика: мужчина бессознательно демонстрирует остроумие, а женщина показывает свою отзывчивость и принятие. Несмотря на то, что современные дамы сами отлично шутят и обладают прекрасным чувством юмора, исследования стабильно подтверждают: для мужчин критически важно, чтобы партнёрша «считывала» и оценивала их шутки.

«Так что если вы громко и искренне смеётесь над его неудачной шуткой про бородатого сантехника — вы уже на полшага впереди», — резюмировала сексолог.

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