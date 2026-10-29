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Общество

Новый скорый поезд до Адлера будет ходить через Рязань

Анастасия Мериакри
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Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный скорый поезд сообщением Москва – Адлер, который будет делать остановку в Рязани. Новый состав получит номер 196/195 и будет курсировать через день на протяжении всего осенне-зимнего сезона – до конца марта 2027 года.

Первый рейс из столицы отправится 30 ноября, а встречный поезд из Адлера начнет движение 29 ноября.

Согласно опубликованному расписанию, поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 17:20 и прибывать в Адлер на следующий день в 22:12. В обратном направлении состав покидает Адлер в 10:50 и прибывает на Казанский вокзал в 13:25. Общее время в пути составит менее 29 часов.

По маршруту поезд также сделает остановки в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи и других станциях.

Состав будет сформирован из современных купейных вагонов и вагонов СВ «Таврия» собственного парка компании. На борту будут доступны вагон-ресторан, информационно-развлекательная система «Таврия Медиатрейн», а также возможность заказа товаров из каталога «Таврия Маркет» и предоплаченных дополнительных услуг, включая дорожные наборы и горячее питание.

Продажа билетов на новый рейс откроется в ближайшее время. Глубина продажи составит стандартные 45 суток.

В настоящее время в маршрутной сети «Гранд Сервис Экспресс» уже курсирует пассажирский поезд №447/448 Москва – Адлер, он отправляется с Павелецкого вокзала и следует по другому графику.

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