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Новости России

Генерал назвал возможную причину трагедии с летчиками «Русских Витязей»

Никита Рязанцев
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К гибели летчиков пилотажной группы «Русские витязи» Олега Ерофеева и Владимира Кочетова могло привести неудачное стечение обстоятельств, заявил в беседе с «АиФ» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

О трагедии, произошедшей 21 октября, стало известно сегодня. Сообщалось, что она случилась во время плановых полетов. Собеседник издания уточнил, что Ерофеев и Кочетов должны были участвовать в оперативно-тактических учениях на самолете Су-30СМ.

«Возможно, какой-то малейший недочет перерос сначала в критическую ситуацию, потом в нештатную, и закончилось все катастрофой. Нужно будет посмотреть по расшифровкам документов», — подчеркнул Попов.

Генерал пояснил, что нагрузка на экипаж была достаточно большой, и это в том числе могло сказаться на пилотах. В то же время скорость полета очень большая — 900-1000 километров в час. Летчики выполняли сразу несколько задач, им нужно было много всего контролировать.

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