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Новости России

В Перми задержали экс-участника «Дома-2» за кражу денег у бойцов СВО

Никита Рязанцев
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Среди задержанных в Перми членов группировки, обиравшей участников спецоперации, оказался экс-участник шоу «Дом-2» Андрей Наумов, пишет Properm.ru.

По информации издания, его поймали в начале сентября и отправили в СИЗО. Остальных членов ОПГ задержали еще весной.

«В базе данных МВД информация о розыске Наумова есть до сих пор. Но если в 2024 году он разыскивался как фигурант уголовного дела, то сейчас — как без вести пропавший», — говорится в публикации.

По предварительным данным, Наумов стал подозреваемым по делу о создании ОПГ для кражи у бойцов СВО денег.

По данным следствия, на счету фигурантов по меньшей минимум четыре эпизода хищения выплат военнослужащим. Преступная группа искала потенциальных участников боевых действий и призывала их заключить контракты с Минобороны, а затем забирала их банковские карты.

Десять лет назад Наумов участвовал в телестройке. Он пришел на проект в конце декабря 2016 года. Однако уже в январе 2017-го участник шоу исчез из эфира: стало известно, что его задержала полиция по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателя.

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