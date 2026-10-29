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Новости кино и ТВ

Названа причина смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

Никита Рязанцев
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Британский актер Патрик Стюарт ушел из жизни после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви, сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак.

Артист умер у себя дома в Лос-Анджелесе, ему было 86 лет.

Стюарт прославился благодаря роли Чарльза Ксавьера, известного как Профессор Икс, во франшизе «Люди Икс». Также он запомнился многим зрителям как капитан Жан-Люк Пикар в «Звездном пути».

Патрик также появился в новых «Мстителях», премьера которых запланирована на этот год.

Кроме того, Стюарт играл в театре, занимался продюсированием и режиссурой. Он поставил эпизоды в пятом сезоне «Следующего поколения». Он также известен как мастер закадрового озвучивания.

В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари.

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