В Рязанской области сохраняется беспилотная опасность

На территории Рязанской области продолжает действовать беспилотная опасность. Первое оповещение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было объявлено 29 октября в 23:24.

Впоследствии экстренные службы несколько раз обновляли статус обстановки, подтверждая сохранение угрозы в 01:31, 03:32 и 05:40 утра 30 октября.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется избегать нахождения на открытых участках местности, не подходить к окнам и по возможности оставаться в укрытиях или внутренних помещениях зданий.

На момент выхода материала официальной информации о сбитых беспилотниках в Рязанской области не поступало.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб: 112.