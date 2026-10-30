Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву

Украинским военным удается устраивать рекордные налеты беспилотников на Москву за счет рассредоточения производства, заявил «МК» заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Накануне ВСУ предприняли одну из самых крупных в октябре попыток атаковать столицу. К Московскому региону направлялись 613 БПЛА. Военные нейтрализовали большую их часть на дальних подступах, а 231 дрон — на подлете к столице.

По словам эксперта, после того, как российские военные начали наносить групповые массированные удары «Искандерами», «Кинжалами», Х-101 по военным целям на Укараине, противник начал распределять производство беспилотников.

«Грубо говоря, все, что производилось централизованно, расползлось по стране. Тем более что для создания и сборки дронов и подготовки к применению не нужно больших цехов. Поэтому нам не так просто получается найти эти цеха и по ним отработать», — рассказал Попов.

Генерал отметил, что производство дронов сильно зависит от электроснабжения. Именно поэтому ВС России стали активно бить по объектам энергетики, работающим на украиский ВПК.