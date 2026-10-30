Фото pixabay.com
Новости России

«Русские витязи» в последний миг увели падающий самолет от людей

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Летчики пилотажной группы «Русские витязи» Олег Ерофеев и Владимир Кочетов перед трагедией смогли увезти истребитель в пустынное место и спасти людей, заявил «АиФ» заслуженный военный летчик Владимир Попов.

О трагедии, произошедшей 21 октября в Подмосковье, стало известно накануне. Сообщалось, что она случилась во время плановых полетов на самолете Су-30СМ.

Как отметил собеседник издания, экипаж сделал все возможное, чтобы избежать ЧП. В результате никто не пострадал на земле. Среди них были отдыхающие в лесу.

«Летчики выполнили свой долг до конца, увели машину в безопасное место, успели выключить аппаратуру, чтобы ничего лишний раз не взорвалось, не выстрелило и так далее», — пояснил Попов.

Генерал назвал поступок пилотов настоящим мужеством, подчеркнув, что они смогли спасти людей, но не уберегли себя.  

Он добавил, что с Ерофеевым и Кочетовым попрощались со всеми военными почестями.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Названа причина смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта
Следующая статья
Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Новости России

Мать Соседова рассказала о визите незнакомцев на могилу сына

На могиле музыкального критика Сергея Соседова регулярно появляются венки...
Темы
Новости России

Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву

Украинским военным удается устраивать рекордные налеты беспилотников на Москву...
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

Британский актер Патрик Стюарт ушел из жизни после длительной...
Новости России

В Перми задержали экс-участника «Дома-2» за кражу денег у бойцов СВО

Среди задержанных в Перми членов группировки, обиравшей участников спецоперации,...
Новости России

Генерал назвал возможную причину трагедии с летчиками «Русских Витязей»

К гибели летчиков пилотажной группы «Русские витязи» Олега Ерофеева...
Политика

Сладков задал острые вопросы из-за перемирия в Алешках

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в «Максе», что его...
Новости России

Стала известна причина неожиданного переноса похорон Миши Маваши

Похороны рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница)...
Новости России

На школьницу из Омска повесили 89 чужих долгов из разных регионов

На десятилетнюю школьницу из Омска записали чужие долги на...
Новости России

Мать Соседова рассказала о визите незнакомцев на могилу сына

На могиле музыкального критика Сергея Соседова регулярно появляются венки...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье