«Русские витязи» в последний миг увели падающий самолет от людей

Летчики пилотажной группы «Русские витязи» Олег Ерофеев и Владимир Кочетов перед трагедией смогли увезти истребитель в пустынное место и спасти людей, заявил «АиФ» заслуженный военный летчик Владимир Попов.

О трагедии, произошедшей 21 октября в Подмосковье, стало известно накануне. Сообщалось, что она случилась во время плановых полетов на самолете Су-30СМ.

Как отметил собеседник издания, экипаж сделал все возможное, чтобы избежать ЧП. В результате никто не пострадал на земле. Среди них были отдыхающие в лесу.

«Летчики выполнили свой долг до конца, увели машину в безопасное место, успели выключить аппаратуру, чтобы ничего лишний раз не взорвалось, не выстрелило и так далее», — пояснил Попов.

Генерал назвал поступок пилотов настоящим мужеством, подчеркнув, что они смогли спасти людей, но не уберегли себя.

Он добавил, что с Ерофеевым и Кочетовым попрощались со всеми военными почестями.