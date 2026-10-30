Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила покупку на российской территории по пути в Алешки, пишет SHOT.

Отмечается, что чиновник едет в город, где объявили режим тишины для проведения гуманитарной операции, вместе с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой.

«Перед этим делегация из Незалежной успела выпить кофе на российской АЗС и оплатить его картой», — говорится в посте.

По данным издания, украинцы общались с местной продавщицей исключительно на английском языке.

В составе колонны также находятся представители США, американские и российские журналисты.

Режим прекращения огня действует в Алешках с 27 октября. Нарушений за это время не было. Договоренность была достигнута в результате переговоров Вашингтона и Москвы, а также при участии первой леди США Мелании Трамп.