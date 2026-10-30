В Рязани самокатчик сбил девочку на велосипеде и скрылся, ребенок в больнице

Правоохранительные органы Рязани проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетней, которое произошло днем 29 октября.

По предварительным данным, инцидент случился примерно в 14:30 в районе дома № 22 по улице Татарской. Неизвестный водитель, управляя электросамокатом, допустил столкновение с 11-летней девочкой, ехавшей на велосипеде.

В результате наезда ребенок получил травмы. На место происшествия были вызваны экстренные службы, и несовершеннолетняя велосипедистка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Личность водителя электросамоката и марка транспортного средства пока не установлены.