Жители четырех улиц Рязани остались без отопления

В пятницу, 30 октября, в Рязани временно прекращена подача теплоносителя в несколько многоквартирных домов. Причиной стало проведение срочных ремонтных работ для устранения повреждения на центральном тепловом пункте.

Как сообщили в МУП «РМПТС», в 09:35 был отключен подающий трубопровод по адресу: улица Ленина Комсомола, дом 3. Специалисты проводят необходимые работы, чтобы восстановить теплоснабжение.

Список адресов, временно оставшихся без отопления:

1-й Осенний переулок: д. 1 (б), д. 4 (б), д. 4;

2-я Железнодорожная улица: д. 12, 30, 32, 34, 38, 38 (корпус 1);

улица Ленина Комсомола: д. 1, 3, 3 (корпус 1), 3а, 4, 6, 6 (корпус 1);

улица Типанова: д. 21.

Диспетчерская служба РМПТС: 55-05-86.