Колесник предрек удар возмездия после атак БПЛА 

Военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские войска нанесут ответный удар после масштабных атак украинских беспилотников на регионы России. По его мнению, массированный удар возмездия неизбежен.

В беседе с «Газетой.Ru» Колесник подчеркнул, что российские военные постоянно наносят удары по противнику, однако после последних событий ответные действия могут стать более масштабными.

«Удар возмездия будет. Мы наносим удары постоянно. У нас идет работа боевая, постоянно наши войска ее ведут. Но когда такие вещи происходят, удар возмездия неотвратим», — заявил эксперт.

Более тысячи беспилотников атаковали российские регионы

В ночь на 30 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Беспилотники пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан.

Попытка атаки на Москву в ночь с 29 на 30 октября стала одной из крупнейших за последние два года.

Рязанская область оказалась среди регионов, над которыми работала российская ПВО. При этом точное количество уничтоженных непосредственно над нашим регионом беспилотников в опубликованной сводке не приводится.

Как ранее сообщало 7инфо, в ночь на 29 октября Рязанская область также оказалась в числе регионов, подвергшихся атаке БПЛА. По данным Минобороны, за тот период российские военные уничтожили 1214 беспилотников. В Шиловском районе после атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших не было.

Утром 30 октября в регионе продолжала действовать беспилотная опасность. Первое предупреждение об угрозе атаки дронов поступило вечером 29 октября, в 23:24. Подробнее о ситуации в Рязанской области.