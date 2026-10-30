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Политика

Колесник предрек удар возмездия после атак БПЛА 

Алексей Самохин
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Военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские войска нанесут ответный удар после масштабных атак украинских беспилотников на регионы России. По его мнению, массированный удар возмездия неизбежен.

В беседе с «Газетой.Ru» Колесник подчеркнул, что российские военные постоянно наносят удары по противнику, однако после последних событий ответные действия могут стать более масштабными.

«Удар возмездия будет. Мы наносим удары постоянно. У нас идет работа боевая, постоянно наши войска ее ведут. Но когда такие вещи происходят, удар возмездия неотвратим», — заявил эксперт.

Более тысячи беспилотников атаковали российские регионы

В ночь на 30 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Беспилотники пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан.

Попытка атаки на Москву в ночь с 29 на 30 октября стала одной из крупнейших за последние два года.

Рязанская область оказалась среди регионов, над которыми работала российская ПВО. При этом точное количество уничтоженных непосредственно над нашим регионом беспилотников в опубликованной сводке не приводится.

Как ранее сообщало 7инфо, в ночь на 29 октября Рязанская область также оказалась в числе регионов, подвергшихся атаке БПЛА. По данным Минобороны, за тот период российские военные уничтожили 1214 беспилотников. В Шиловском районе после атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших не было.

Утром 30 октября в регионе продолжала действовать беспилотная опасность. Первое предупреждение об угрозе атаки дронов поступило вечером 29 октября, в 23:24. Подробнее о ситуации в Рязанской области.

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