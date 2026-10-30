Москвич на Subaru пострадал при столкновении с грузовиком в Касимовском округе

Вечером 29 октября на 94-м километре автодороги Шацк – Сасово – Касимов, проходящей через территорию Касимовского округа, произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 19:56. В столкновении участвовали два транспортных средства: легковой автомобиль марки Subaru и грузовой автомобиль МАЗ. За рулем иномарки находился 46-летний житель Москвы. Грузовиком управлял 50-летний водитель из Ульяновской области.

В результате удара травмы получил водитель автомобиля Subaru. На место происшествия были оперативно вызваны экстренные службы, и пострадавшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.