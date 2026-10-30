У рязанца изъяли переделанный боевой карабин Симонова и сотню патронов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли факт незаконного оборота огнестрельного оружия на территории Рязанского муниципального округа. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по задержанию фигуранта была проведена сотрудниками Управления ФСБ России по Рязанской области при силовой поддержке бойцов ОМОН «Вятич» регионального управления Росгвардии. В ходе обследования личного автомобиля злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли из незаконного оборота самозарядный карабин Симонова (СКС), а также 99 патронов калибра 7,62х39 мм.

Эксперты установили, что изъятый карабин не является заводским боевым образцом: он был кустарным способом переделан из охолощенного (списанного) оружия в полноценное боевое. Патроны также признаны пригодными для производства реальных выстрелов.

Подразделением дознания ОМВД России «Рязанский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

В настоящее время следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.