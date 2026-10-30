Фото Правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков оценил модернизацию производства на «Касимов-Древ»

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки в Касимовский муниципальный округ посетил производственную площадку ООО «Касимов-Древ». Предприятие является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В выездном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, заместитель Председателя Правительства области Александр Шаститко, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, министр природопользования области Александр Новиков и глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

Делегация ознакомилась с полным циклом работы предприятия: от лесозаготовки до выпуска готовой продукции. «Касимов-Древ» специализируется на производстве досок, деревянных изделий для отделки и топливных брикетов. Материалы предприятия используются для изготовления мебели на многих известных фабриках страны. Гости осмотрели цеха, а также технику для заготовки древесины, охраны и восстановления лесов.

Особое внимание было уделено результатам модернизации, которая ведется с 2024 года. Как отметил глава региона, обновление оборудования позволило существенно сократить долю ручного труда и добиться безотходного производства.

«С 2024 года предприятие модернизирует и расширяет производство. Современное оборудование позволило сильно сократить долю ручного труда. В дело идут все остатки древесины, вплоть до древесной пыли, – сказал Павел Малков. – «Касимов-Древ» активно помогает округу, участвует во многих местных проектах. На месте обсудили планы предприятия. Приятно увидеть, как люди вкладывают душу в свое дело и уверенно двигаются вперед».

Благодаря обновлению мощностей предприятию удалось значительно улучшить экономические показатели. Производительность лесопильных линий выросла на 30%, выработка продукции на одного рабочего увеличилась на 35%, а производительность столярного цеха выросла вдвое. Помимо расширения ассортимента и улучшения условий труда сотрудников, на предприятии обновлен парк автомобильной и специальной техники.

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