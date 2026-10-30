Рязанского стримера порноконтента арестовали за трансляции и избиение пожилых родных

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность 21-летнего жителя Рязани, подозреваемого в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

По данным следствия, безработный житель Рязани администрировал закрытый канал в одном из интернет-мессенджеров, аудитория которого составляла около 500 человек. За денежное вознаграждение злоумышленник приглашал в свою квартиру в Железнодорожном районе города женщин, занимающихся проституцией, для участия в видеосъемках интимного характера. При этом сам организатор также принимал участие в откровенных сценах, а происходящее транслировалось подписчикам канала в режиме реального времени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий киберполицейские задержали подозреваемого. При обыске в его квартире был изъят мобильный телефон, использовавшийся для съемки противоправного контента. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженные видеоматериалы являются порнографическими.

В ходе расследования также выяснилось, что молодой человек вел и открытый канал, в котором публиковал видеозаписи, содержащие оскорбления и эпизоды физического насилия по отношению к его пожилым родственникам. По данному факту в настоящее время проводится отдельная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователем ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием сети Интернет»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении 21-летнего фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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