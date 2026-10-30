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Погода

Снегопады и морозы накроют Рязанскую область на следующей неделе

Анастасия Мериакри
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Длительный период аномально теплой осенней погоды в Рязанской области подходит к своему логическому завершению. О погоде на первую декаду ноября рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов. По его словам, уже в воскресенье, 1 ноября, начнется погодный перелом, который ознаменует приход настоящего предзимья и окончательно завершит вегетационный период растений до весны.

Конец бабьего лета и биологическая спячка природы

Уходящая неделя стала финальным аккордом длительного периода устойчивой антициклонической погоды, когда температуры держались на 3–9 градусов выше климатической нормы. По словам эксперта, Уральско-Казахстанский антициклон на этой неделе оказался сильнее ожидаемого и практически не пустил на территорию региона даже ослабленные циклонические вихри из Европы.

«Если бы такая погода установилась летом, то могла бы развиться засуха с лесными пожарами, если зимой, то были бы бесснежные морозы, а осенью от такой антициклонической погоды одни плюсы и полный комфорт. Но ничто не вечно, и даже самоусиливающиеся блокирующие антициклоны смертны», — отметил Сергей Тобратов.

Сейчас вегетация растений продолжается в ослабленном виде: среднесуточные температуры колеблются в диапазоне +6…+9°C, чего достаточно для роста корней, фотосинтеза трав и микробиологической активности почвы. Однако с начала следующей недели столбики термометров опустятся ниже +5°C, а еще через несколько дней станут отрицательными не только ночью, но и днем. Это означает начало сезонной биологической спячки растений и почвенных микроорганизмов.

Шотландский «серый кардинал» вместо скандинавского

Ключевым фактором, определяющим погоду на первую неделю ноября, станет смена атмосферных центров. Ранее предполагалось, что регион окажется под влиянием холодного края скандинавского антициклона, который обеспечил бы бесснежные заморозки. Однако уточненные расчеты показали иную картину.

«Все действующие лица останутся теми же, но холодный антициклон расположится западнее – не над Скандинавией, а над Шотландией с отрогом в сторону Альп. В масштабе планеты Земля уточнение крайне незначительное, но для нас, как для небольшого региона, это меняет очень многое», — пояснил ученый.

При таком расположении холодный северный ветер пройдет не через Русскую равнину, а через Центральную Европу, через еще не успевшие остыть акватории Балтийского, Черного и даже Эгейского морей. Высокие температурные контрасты над водой приведут к формированию циклонических вихрей — это классическая последовательность событий при резкой адвекции холода из Арктики. Именно поэтому циклоническая активность в регионе на следующей неделе гарантирована, а сам шотландский антициклон, по образному выражению эксперта, будет «как серый кардинал, находиться поодаль и наблюдать за процессом».

Погода по дням: от теплого дождя до 25 сантиметров снега

31 октября: в тылу уходящего в Китай теплого антициклона к Рязанской области подойдет первый из череды циклонов — теплый черноморский. Ожидается рост облачности, снижение дневных температур до +10…+11°C.

Ночь с 1 на 2 ноября: до региона дойдут фронтальные зоны циклона, пройдет небольшой дождь. После этого погода окончательно и надолго испортится, а Русская равнина станет ареной борьбы теплых и холодных воздушных масс.

2–4 ноября: переходный период: пасмурная осенняя погода с периодическими дождями и северо-западным ветром. Температуры ночью и днем составят +4…+7°C. Ситуация будет крайне неустойчивой: регион окажется между Тамбовом, где днем еще +12°C (как в начале октября), и Ярославлем с +2°C (как в конце ноября).

5 ноября: ключевой день первой декады. В ночь на четверг температурный контраст материализуется в обострение фронтальных процессов в ныряющем циклоне. От Белоруссии до Среднего Урала протянется полоса снегопадов, южнее которой пройдет полоса интенсивных дождей. По текущим, еще не окончательным оценкам, Рязанская область окажется в одном из эпицентров снегопадов. Местами в Центре России прогнозируется выпадение до 25 см снега.

«И это буквально через 5 дней после аномально теплой для конца октября погоды, которую с известной долей условности можно именовать третьей серией бабьего лета. Жесткое предзимье», — резюмировал Сергей Тобратов.

6–8 ноября: вплоть до вечера воскресенья снегопады, перемежающиеся с кратковременными дождями и мокрым снегом, будут повторяться при температурах около 0°C ночью и днем. Этого недостаточно для активного таяния выпавшего снега, поэтому наиболее вероятен положительный баланс твердых осадков — снег начнет накапливаться.

К концу первой декады ноября холодная погода охватит почти всю Европу, за исключением Норвегии и юга Франции, так что Рязанская область окажется в общем тренде сезонного похолодания.

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