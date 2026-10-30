В Рязани огонь уничтожил жилой дом

За прошедшие 24 часа пожарно-спасательные подразделения Рязанской области отработали на шести вызовах. Самым масштабным инцидентом стало возгорание в жилом секторе Рязани.

28 октября в 20:58 поступило сообщение о пожаре в двух жилых домах на улице Ситниковской в городе Рязани. В тушении огня участвовали 21 человек личного состава и 5 единиц специальной пожарной техники.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Первый жилой дом выгорел полностью, у второго дома огнем поврежден только фронтон кровли.

Помимо этого инцидента, за сутки в регионе были ликвидированы еще пять возгораний: три случая горения мусора и два пожара сухой травы.