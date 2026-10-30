Фото: пресс-служба Ростелеком
Общество

«Ростелеком» обеспечил интернетом все производственные площадки «Агрокомплектации» в Рязанской области

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Олеся Чугунова
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В октябре «Ростелеком» предоставил доступ в Сеть трем фермам компании «АПК-Рязань», входящей в состав холдинга «Агрокомплектация». Для этого специалисты провайдера проложили 11 километров волоконно-оптических линий связи и установили необходимое оборудование. Теперь все 10 региональных производственных площадок предприятия подключены к высокоскоростному интернету «Ростелекома».

Сергей Пулинец, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«К цифровизации рязанских площадок ГК «Агропромкомплектация» мы приступили несколько лет назад. Проект получился долгосрочным, так как объекты предприятия находятся в разных районах области. Три животноводческих комплекса, которые подключили сейчас, расположены в Старожиловском муниципальном округе, остальные — в Кораблинском, Ряжском и Скопинском. Где-то мы предоставили доступ в Сеть только для административных корпусов, а где-то обеспечили оптикой и сами животноводческие комплексы. Главное, что теперь все 10 комплексов группы имеют высокоскоростной интернет, способный стать основой для дальнейшего внедрения любых цифровых решений. К слову, у “Ростелекома” есть целый ряд специализированных сервисов для сельхозпредприятий».

«Ростелеком» предлагает сервисы, которые помогут управлять фермой и искать новые пахотные земли, получать локальный прогноз погоды, предотвращать появление вредителей и болезни культур, контролировать движение урожая и вести учет ресурсов агропредприятия, идентифицировать поголовье скота, вести подсчет животных, принимать селекционно-генетические решения, мониторить и управлять производственными параметрами.

Павел Конев, руководитель управления ИТ-инфраструктурой ГК «Агропромкомплектация»:

«“Агропромкомплектация” последовательно развивает цифровую инфраструктуру животноводческих комплексов. Сегодня все 10 наших производственных площадок в Рязанской области подключены к высокоскоростному интернету. Надёжная связь помогает автоматизировать технологические процессы, эффективнее управлять современным производством и создавать основу для дальнейшего внедрения цифровых решений».

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