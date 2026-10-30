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Новости России

Водитель из Воронежа стал миллионером, не угадав ни одного числа в лотерее

Никита Рязанцев
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Жителю Воронежа удалось выиграть почти 58 миллионов рублей, при этом не угадав ни одного числа в лотерее, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».

Там рассказали, что мужчина принял участие в розыгрыше «Все или ничего».

«Победителем стал водитель из Воронежской области Иван. Мужчина приобрел билет в мобильном приложении, коротая время на светофоре за рулем автомобиля», — говорится в статье.

Победа к Ивану пришла совершенно неожиданно. По дороге к маме он притормозил на красный свет и спонтанно решил купить лотерейный билет. Числа он ставил наугад, и в итоге ни одно из них не оказалось выигрышным.

«До победы была череда невезения: несколько раз ломалась машина и возникали неприятные трудности. И я тогда себе сказал: «Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!» — признался мужчина.

Он добавил, что таким образом буквально «накаркал» свою победу.

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