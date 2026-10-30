В Рязани провели уникальную операцию и сохранили почку пациентке с забрюшинной опухолью

Специалисты Рязанского областного онкологического диспансера совместно с коллегами из Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) имени А.Ф. Цыба успешно выполнили сложнейшее хирургическое вмешательство. Пациентке с саркомой забрюшинного пространства удалось не только удалить опухоль, но и сохранить жизненно важный орган.

Опухоль представляла собой два узла, между которыми располагалась почка. Любое неосторожное движение или повреждение окружающих структур грозило необратимой потерей органа и серьезными послеоперационными осложнениями.

Благодаря слаженной работе рязанских и федеральных специалистов, операцию удалось провести с максимальным сохранением здоровых тканей. Хирургам удалось аккуратно отделить опухоль, полностью сохранив почку и надпочечник пациентки, что позволило избежать радикальной нефрэктомии (удаления почки) и сохранить высокое качество жизни женщины.

Успеху вмешательства способствовало не только мастерство врачей, но и применение высокотехнологичного оборудования. В ходе операции был задействован аппарат Cell Saver (система интраоперационной реинфузии крови).

Эта современная технология позволяет собирать кровь пациентки, излившуюся во время хирургического вмешательства, очищать её и возвращать обратно в кровоток. Такой подход сводит к минимуму необходимость переливания донорских компонентов крови, снижая риски аллергических реакций и инфекций, а также ускоряя процесс восстановления организма.