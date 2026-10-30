Дмитрий Дибров рассказал, от чего отказался ради похудения на уколах

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как меняет образ жизни ради похудения с помощью инъекций. В частности, он исключил из рациона пиво и старается строго соблюдать рекомендации врача. Об этом сообщает NEWS.ru.

На медиапремии «Жара» Дибров признался, что не опасается возможных побочных эффектов от препарата. По его словам, риски возникают прежде всего при нарушении установленного медицинского протокола.

Телеведущий рассказал, что делает инъекции каждую среду. Ради результата ему пришлось отказаться от привычных посиделок с алкоголем.

«Когда мне говорят: „Пойдем пивка выпьем“, я отказываю», — поделился Дибров.

Дибров рассказал об отношении к возрасту

Телеведущий считает, что количество прожитых лет не определяет возраст человека. По его наблюдениям, некоторые пожилые люди сохраняют интерес к жизни, активность и ясность ума, тогда как молодые порой выглядят гораздо старше своих лет.

В качестве примера Дибров вспомнил писателя Рэя Брэдбери, у которого однажды брал интервью. По словам телеведущего, даже в преклонном возрасте автор продолжал делиться новыми идеями.

Дибров добавил, что сам старается поддерживать интеллектуальную активность и вместе с возлюбленной Екатериной Гусевой, работающей нутрициологом, постоянно придумывает новые проекты.