Новости кино и ТВ

Дмитрий Дибров рассказал, от чего отказался ради похудения на уколах

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как меняет образ жизни ради похудения с помощью инъекций. В частности, он исключил из рациона пиво и старается строго соблюдать рекомендации врача. Об этом сообщает NEWS.ru.

На медиапремии «Жара» Дибров признался, что не опасается возможных побочных эффектов от препарата. По его словам, риски возникают прежде всего при нарушении установленного медицинского протокола.

Телеведущий рассказал, что делает инъекции каждую среду. Ради результата ему пришлось отказаться от привычных посиделок с алкоголем.

«Когда мне говорят: „Пойдем пивка выпьем“, я отказываю», — поделился Дибров.

Дибров рассказал об отношении к возрасту

Телеведущий считает, что количество прожитых лет не определяет возраст человека. По его наблюдениям, некоторые пожилые люди сохраняют интерес к жизни, активность и ясность ума, тогда как молодые порой выглядят гораздо старше своих лет.

В качестве примера Дибров вспомнил писателя Рэя Брэдбери, у которого однажды брал интервью. По словам телеведущего, даже в преклонном возрасте автор продолжал делиться новыми идеями.

Дибров добавил, что сам старается поддерживать интеллектуальную активность и вместе с возлюбленной Екатериной Гусевой, работающей нутрициологом, постоянно придумывает новые проекты.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков оценил преображение исторического центра Касимова
Следующая статья
В Рязани провели уникальную операцию и сохранили почку пациентке с забрюшинной опухолью
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Новости России

Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву

Украинским военным удается устраивать рекордные налеты беспилотников на Москву...
Темы
Спорт

Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что два года не общается с отцом. Спортсменка рассказала о причинах конфликта.
Новости мира

За орбитой Плутона обнаружили загадочное ледяное тело

Астрономы обнаружили объект 2026 ED138 в поясе Койпера. Его диаметр может достигать 1500 километров. Учёные проверяют статус небесного тела.
Политика

Российские хоккейные сборные получили шанс вернуться на международные турниры

Спортивный арбитражный суд отменил пять решений IIHF и обязал федерацию допустить российские хоккейные сборные к турнирам в сезоне-2026/27. 
Политика

Песков рассказал, кому Путин готов ответить на телефонный звонок

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу с Макроном и Мерцем. В Кремле прокомментировали возможный звонок Зеленского и слова Каи Каллас.
Политика

Колесник предрек удар возмездия после атак БПЛА 

Военный эксперт Андрей Колесник заявил о неизбежности удара возмездия после массированных атак украинских беспилотников на российские регионы. 
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Общество

Кто сможет купить автомобиль со скидкой до 25% по льготному автокредиту

Льготное автокредитование в России планируют возобновить с 1 декабря. Экономист Андрей Бархота рассказал, кто сможет получить скидку и какие документы понадобятся.
Новости России

Депутат предупредил о новых расходах россиян из-за лимита интернет-трафика

Депутат Госдумы Александр Ивачев заявил, что возможный лимит зарубежного интернет-трафика не остановит использование VPN, но может увеличить расходы граждан и бизнеса. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье