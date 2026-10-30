В банках Рязани назвали самые популярные номиналы среди фальшивок

По итогам девяти месяцев 2026 года в Рязанской области количество выявленных фальшивых банкнот Банка России в регионе сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, с января по сентябрь эксперты кредитных организаций обнаружили всего 28 поддельных купюр. При этом злоумышленники сосредоточили свои усилия исключительно на двух самых ходовых номиналах: 19 фальшивок пришлось на пятитысячные банкноты, а 9 — на тысячные. Поддельных денежных знаков иностранных государств за этот период в регионе не зафиксировано.

Банк России рекомендует при получении банкноты оценить не менее трех защитных признаков: осмотреть купюру на просвет, под углом и тактильно. Если же есть сомнения в подлинности денежного знака, следует обратиться в любой банк для проверки.