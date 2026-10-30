Владимир Жириновский сделал множество точных предсказаний и политических прогнозов. В том числе лидер ЛДПР много говорил об Украине, о её фатальном выборе, скорбной судьбе и происходящих вокруг неё событиях.

Как известно, Жириновский почти точно назвал даже день начала СВО, обратили внимание журналисты издания Украина.ру.

Что он говорил в декабре 2021 года

«Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля».

Да, он не увидел начало СВО, так как в этот момент уже тяжело болел. Но сам конфликт между Украиной и Россией и его ход прогнозировал задолго до начала. Точность анализа была невероятной.

Здесь определённо нет никакой мистики. Даже президент России Владимир Путин говорил, что прогнозы политика основывались исключительно на глубоких знаниях геополитике и блестящем анализе.

А вот что об этом рассказывала дочь Владимира Вольфовича Анастасия Боцан-Харченко:

«Я категорически против того, чтобы отца называли пророком. Никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину, и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это всё было исключительно связано с его личными данными».

У Жириновского было прекрасное образование и большой опыт работы. Системность мышления, глубокое понимание мировых процессов давали ему возможность делать не просто громкие безосновательные заявления, а мощные прогнозы.

Русский Форт в Севастополе и судьба Зеленского

О русских на Украине, Севастополе и флоте — прогноз ещё 2008 года.

«У русских, которые живут на Украине, есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский никогда из Севастополя не уйдёт, и никто к нему не прикоснётся. За газ будете платить по мировым ценам, и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине».

Также Жириновский категорически утверждал: Зеленский — последний президент Украины. По крайней мере, в её сегодняшнем виде.

Крым — это русская земля

А вот прогноз по Крыму сбылся полностью. Ещё задолго до возвращения полуострова Жириновский говорил:

«Будет ли возвращён Крым России? Да. Все исконные территории России будут возвращены. Мы — одно государство, и никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля и русские люди на все времена».

Жириновский неоднократно утверждал, что полуостров будет под российским флагом. Говорил он об этом не только на российском телевидении, но и на украинском. Там получал бурю возмущения, негатив и кривые ухмылки.

В 2012 году Жириновский ясно ответил на вопрос, что будет делать Россия, когда в 2017 году закончится срок пребывания Черноморского флота в Крыму. К этому времени Крым будет российским. Многие смеялись тогда в украинской студии.

Восемь городов вернутся

По поводу возвращения части исторических территорий России Жириновский говорил:

«Крым уже вернулся. Должны вернуться Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придёт время, взовьются русские флаги. Это будет».

Что будет с Украиной

Решения по поводу Украины будут приниматься не в Киеве, считал лидер ЛДПР. Это не локальный конфликт, а глобальное политическое противостояние России, США, Европы.

Что же будет с Украиной? У неё останется шесть западных областей.

«Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждёт Украину», — говорил Владимир Вольфович.

Новые кризисы, в том числе «украинский», приведут к распаду западных военных и политических союзов. Они окажутся вовсе не такими прочными, как казалось.

«НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся».

В итоге будет выстроена новая конфигурация международных отношений. США выведут свои базы из Европы и объединятся с Канадой и Мексикой в одно государство.

Конфликт на Ближнем Востоке

Жириновский предсказывал, что в 2024 году должен вспыхнуть конфликт на Ближнем Востоке.

«Все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предрекал он.

Причины «иранского» конфликта Жириновский называл ещё в 2019 году. Это желание Вашингтона ослабить Китай, в частности ценами на нефть. Китайская экономика этого не выдержит, как и европейская. И война между США и Ираном, по его мнению, может поменять всю картину мира.

«Сочи — новая Ялта»

Что же будет дальше? Встреча президентов России и США.

«Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора», — объяснял Жириновский.

Он был уверен, что произойдёт «соединение Америки и России в определённой скрытой форме коалиции». У России и США нет настоящих союзников. Поэтому в итоге им придётся помогать друг другу, считал политик.

Прогноз Жириновского о будущем России

2028 год: Россия объединяет Восток — Турцию, Иран и Афганистан. Это полностью поменяет баланс сил. Так называемый «Запад» окончательно перестанет быть мировым гегемоном. Но останется важным и крупным мировым игроком.

2030 год: Россия обретает полный суверенитет. Её армия становится сильнейшей в мире.

2040 год: Россия — сверхдержава и могучая империя.

2050 год: новая система мира. Пять игроков, пять мировых центров силы: Москва, Пекин, Дели, Вашингтон и Брюссель.

Сбудутся ли эти прогнозы

Частично они уже сбылись. Война в Иране уже идёт, НАТО разваливается. А Зеленский делает всё, чтобы остаться последним президентом Украины.