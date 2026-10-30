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Народные приметы на 31 октября, что можно и нельзя делать в Луков день

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Тридцать первого октября на Руси знахари лечили простуду луком и мёдом. Считалось, что в этот день эти средства особенно сильны. Праздник называли Луков день. В этот день обращались к апостолу Луке за исцелением от болезней и защитой от злых духов.

Это день почитания апостола Луки. Одного из семидесяти учеников Христа и сподвижника апостола Павла.

В этот день славяне традиционно обращались к святому за исцеление от болезней. И защиты от злых духов. Обычаи, приметы и рекомендации для этого дня касаются здоровья и благополучия. Особенно в преддверии зимы.

Что можно делать 31 октября

Считается полезным прибраться дома. Чтобы встретить холода в чистоте и порядке. Привлекая здоровье и удачу. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты. Чистота в доме в этот день считалась особенно важной.

На Луков день народные знахари использовали лук и мёд для оздоровления. Особенно при простудных заболеваниях. Лук резали, мёд добавляли в отвары. Считалось, что в этот день такие средства работают лучше всего.

Что нельзя делать 31 октября

Начинались запреты с тяжёлой работы. Заниматься тяжёлым физическим трудом не рекомендовалось. Считалось, что излишняя активность в этот день могла привести к быстрому истощению сил. Работу откладывали на другой день.

Деньги в этот день требовали особого внимания. Нельзя брать в долг или давать деньги взаймы. Это могло привлечь финансовые затруднения на весь следующий год. Любые денежные сделки старались перенести.

Народные приметы на 31 октября

  • По погоде и виду лука в этот день судили о том, какой будет весна и зима.
  • Если на Луков день идёт дождь — весна будет ранней.
  • Кольца на луке указывают на суровость зимы. Чем больше колец, тем крепче будут морозы.

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