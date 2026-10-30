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Политика

Российские хоккейные сборные получили шанс вернуться на международные турниры

Алексей Самохин
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Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить российские сборные к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. Суд отменил пять резолюций Совета IIHF, которые препятствовали участию отечественных команд в турнирах под эгидой организации.

О решении сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам министра, CAS признал обоснованными ключевые требования Федерации хоккея России. Арбитраж обязал IIHF обеспечить участие российских команд в тех соревнованиях, на которые распространялись отмененные ограничения.

Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Теперь российской стороне предстоит взаимодействовать с Международной федерацией хоккея, чтобы добиться исполнения решения CAS и восстановить участие национальных сборных в международных турнирах.

Ближайшим соревнованием, на которое распространяется вопрос возвращения российских команд, станет молодежный чемпионат мира. Он пройдет в Канаде, в городах Эдмонтон и Ред-Дир.

При этом практические сроки возвращения сборных на лед будут зависеть от реализации постановления CAS.

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