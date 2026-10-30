Песков рассказал, кому Путин готов ответить на телефонный звонок

Президент России Владимир Путин открыт к телефонным переговорам с европейскими лидерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом «Юнашев LIVE».

Представитель Кремля ответил на вопрос, как поступит российский президент, если Макрон или Мерц решат позвонить ему. По словам Пескова, Путин готов принять такой звонок.

«Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», — сказал пресс-секретарь.

Журналисты поинтересовались, согласится ли глава российского государства на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот выступит с такой инициативой.

«Никто пока не звонил», — заметил Песков.

В Кремле прокомментировали слова Каи Каллас об Украине

Во время беседы журналист напомнил Пескову высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что европейские страны устали поддерживать Украину.

Представитель Кремля с иронией отреагировал на эти слова и посоветовал не воспринимать заявления Каллас как политический сигнал.

«Ну, заявления Каллас вообще не надо считать знаком. Наверное, это всё, что я хотел сказать по данному вопросу», — усмехнулся Песков.