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Происшествия

Суд взыскал 1,8 млн рублей с осужденного за насилие над детьми в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Следователи Следственного комитета России по Рязанской области добились вынесения обвинительного приговора 39-летнему жителю Сапожковского района, который совершил серию тяжких преступлений сексуального характера в отношении детей. Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

По данным следствия и суда, в 2023 году осужденный соорудил на придомовой территории хозяйственную постройку, которую в дальнейшем использовал в противоправных целях. В период с июля 2023 года по август 2024 года он, используя различные уловки, завлек туда шестерых детей, в отношении которых совершил насильственные действия сексуального характера, а также действия развратного характера в отношении малолетних.

Фигуранту были предъявлены обвинения по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Приговором суда виновный признан виновным по всем эпизодам. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей. С осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.

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