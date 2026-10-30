В Рязанском перинатальном центре родился шестой ребенок в семье весом 3770 граммов

В стенах Рязанский перинатальный центр появился на свет Арсений — шестой ребенок в большой и дружной семье рязанки Екатерины.

Малыш стал не просто долгожданным пополнением, но и настоящим богатырем среди своих братьев и сестер. Вес новорожденного составил 3770 граммов, что делает его самым крупным из всех детей в семье. Примечательно, что Арсений стал уже четвертым мальчиком, родившимся в этой семье подряд.

Как рассказала счастливая мама Екатерина, если во многих семьях девочки мечтают о старшем брате, то здесь ситуация сложилась иначе: у Арсения две старшие сестры — Анастасия и Ксения.

Мама отметила, что девочки стали ее настоящими помощницами в быту. Особенно активное участие в заботе о младших принимают Ксения и трое старших братьев — Кирилл, Константин и Артем. Теперь вся мужская часть семьи, а это четыре брата, окружена вниманием и заботой двух сестер и мамы.