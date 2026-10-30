За орбитой Плутона обнаружили загадочное ледяное тело

Астрономы обнаружили в поясе Койпера крупное ледяное тело, которое может получить статус новой карликовой планеты Солнечной системы. Объект с предварительным обозначением 2026 ED138 находится примерно в 7 млрд километров от Солнца. Об открытии сообщает ОСН.

Исследовательскую группу возглавил астрофизик Мэтт Холман. Ученые обнаружили небесное тело с помощью сверхчувствительных цифровых камер и алгоритмов обработки данных чилийской Обсерватории имени Веры Рубин.

Почему объект долго оставался незамеченным

2026 ED138 расположен на расстоянии около 46 астрономических единиц от Солнца. Это значительно дальше орбиты Плутона. Предполагаемый диаметр небесного тела составляет от 600 до 1500 километров.

Точные размеры пока неизвестны. Для их определения астрономам необходимо изучить альбедо — способность поверхности отражать солнечный свет.

Орбита объекта наклонена на 25 градусов относительно плоскости эклиптики. Из-за такого положения он долгое время находился в проекции на плотные звездные поля Млечного Пути. Это затрудняло его обнаружение.

Получит ли 2026 ED138 статус карликовой планеты

Сейчас Международный астрономический союз проверяет, достаточно ли массы у объекта для поддержания гидростатического равновесия. Иными словами, специалисты выясняют, способен ли он под действием собственной гравитации приобрести практически сферическую форму.

Если это подтвердится, 2026 ED138 может стать шестой официально признанной карликовой планетой Солнечной системы. Сейчас в этом списке числятся Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке и Церера.

Для уточнения физических характеристик нового объекта исследователи планируют использовать инфракрасные космические телескопы.