Александра Трусова рассказала, почему два года не общается с отцом

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что уже два года не поддерживает отношения с отцом и не собирается их восстанавливать. О причинах семейного конфликта спортсменка рассказала в новом выпуске проекта «Метод Тутберидзе» на платформе Okko.

По словам фигуристки, поступки и высказывания отца негативно повлияли на её самооценку. Александра призналась, что из-за этого стала менее уверенной в себе как в обычной жизни, так и в спорте.

«Очень много, что он говорил и делал, наоборот, повлияло на то, что я стала менее уверенной в себе как в человеке, как в фигуристке», — рассказала Игнатова.

Со временем спортсменка переосмыслила произошедшее и поняла, что прежние сомнения в собственных силах были напрасными. Сейчас она хорошо себя чувствует, однако возвращаться к общению с отцом не намерена.

«С ним я больше не общаюсь и не хочу общаться, и никогда не буду», — заявила фигуристка.

Трусова отметила, что папа дал ей финансовую возможность стать профессиональной спортсменкой, а все остальное сделала мама.

«Он зарабатывал деньги, благодаря этому мы смогли переехать из Рязани в Москву», — рассказала Александра.

Этери Тутберидзе предположила, что именно отец спортсменки в своё время принял решение о её переходе к Евгению Плющенко. По крайней мере, так считает сама Александра.

Отвечая на вопрос, что будет, если отец увидит передачу и извинится, Трусова сказала: он так никогда не сделает.

Александра Трусова начинала спортивную карьеру в Рязани

Александра Игнатова родилась в Рязани. Здесь она сделала первые шаги в фигурном катании и занималась во Дворце спорта «Олимпийский» до переезда семьи в Москву.

В феврале 2023 года фигуристка рассказывала о своих первых наставниках. Её первым тренером стала Ольга Шевцова, затем Александра занималась у Ларисы Мелковой. Подробности о рязанском периоде спортивной карьеры спортсменки ранее публиковало 7инфо.

В августе 2024 года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла фамилию супруга. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил.

О венчании спортсменки с мужем 7инфо рассказывало в октябре 2025 года.