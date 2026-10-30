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Общество

Р-Энергия рассказала, как избежать ошибок в начислениях за ЖКУ

Олеся Чугунова
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Р-Энергия предупреждает собственников и нанимателей жилья о том, что устаревшие сведения о помещении и его владельце приводят к ошибкам в начислениях за жилищно-коммунальные услуги. От актуальности этих данных напрямую зависит корректность расчёта платы за ЖКУ и своевременное получение всех значимых уведомлений от поставщиков.

Компания напоминает: после покупки квартиры или дома, а также при вступлении в наследство необходимо переоформить лицевой счёт на своё имя. Кроме того, актуальные сведения следует предоставить при изменении числа зарегистрированных лиц или характеристик помещения.

Чтобы узнать, в какую именно организацию нужно обратиться для изменения данных, Р-Энергия рекомендует воспользоваться двумя способами. Первый — посмотреть информацию в квитанции по оплате ЖКУ. Второй — зайти в Личный кабинет «Население ЕРЦ/ЖКУ» и открыть раздел «Информация» по ссылке: https://erc.r-energiya.ru/#/registration.

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