Павел Малков провёл в Касимове совещание о судьбе заповедных территорий

Губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с заместителем Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатором от Правительства региона Сергеем Аноприенко провёл выездное совещание в Касимове. В обсуждении по видеоконференцсвязи участвовали заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Ольга Гатагова и Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

На совещании рассматривалось состояние лесов, сохранение природного наследия, а также газификация населённых пунктов на заповедных территориях. Обсуждались вопросы, связанные с санитарными работами в лесах, их согласованием и обеспечением необходимого контроля. Кроме того, были рассмотрены планы по созданию особо охраняемой природной территории для парка-дендрария в Кораблинском округе.

Отдельно речь шла о проекте создания в Рязанской области вольной группировки зубров.

«Проект выходит на финишную прямую. Для нашего региона это большое событие. У этих могучих животных появится еще одно место, где они смогут жить в естественной среде, – подчеркнул Павел Малков. – Уже провели всю подготовительную работу. В ноябре планируем выпустить в Борисковском заказнике и Келецком охотхозяйстве 18 зубров: десять из Приокско-Террасного и восемь из Окского заповедника. Благодарю Минприроды России за поддержку».

В ходе совещания особое внимание уделили газификации Брыкина Бора в Окском заповеднике и 67 населённых пунктов в национальном парке «Мещерский». Губернатор Павел Малков отметил, что люди много лет ждали решения, однако особый статус территорий осложнил подключение по социальной газификации. Сейчас при поддержке Минприроды России активно ведётся работа по согласованию маршрутов прокладки газопровода с учётом природоохранных ограничений, оформляются все необходимые документы.