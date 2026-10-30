Подрядчик оштрафован за срыв сроков капремонта теплоснабжения в Александро-Невском районе

Прокуратура Александро-Невского района Рязанской области провела проверку исполнения законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Поводом для надзорных мероприятий стали нарушения, допущенные при ремонте систем теплоснабжения в одном из домов муниципального округа.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области заключил договор на выполнение работ по ремонту теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального округа. Однако подрядная организация не выполнила свои обязательства в установленные договором сроки, оставив жителей дома без своевременно отремонтированной системы отопления.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура приняла меры реагирования: руководителю подрядной организации внесено представление об устранении нарушений, в отношении самой организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»).

По результатам принятых прокуратурой мер работы по капитальному ремонту теплоснабжения в многоквартирном доме были полностью завершены. Права граждан на получение качественных коммунальных услуг восстановлены в полном объеме, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности.