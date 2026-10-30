Фото: https://vk.ru/id41848138
Экология, природа, животные

Сотрудница Окского заповедника рассказала о «мистике», творящейся в лесу под Рязанью

Анастасия Мериакри
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В Окском государственном природном биосферном заповеднике, расположенном на территории Рязанской области, произошло загадочное происшествие, которое поставило в тупик опытных научных сотрудников. Кто-то или что-то повредило оборудование для фотонаблюдения, установленное на высоте трех метров, и оставило ученых без ответов.

Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова, еще в середине лета одна из фотоловушек перестала работать из-за проблем с питанием. Оборудование функционировало от солнечной панели и аккумулятора, размещенного в специальном пластиковом коробе с надежно закрывающейся крышкой. Вся энергосистема была закреплена на дереве на высоте почти трех метров.

Когда камера перестала передавать сигнал, сотрудники провели осмотр и обнаружили странную картину: короб аккумулятора был вскрыт, крышка оторвана и исчезла, а внутрь залилась вода.

Первой под подозрение попала семья бобров. Эти известные строители действительно уронили рядом дерево, и изначально ученые предположили, что падающее дерево могло задеть короб. Однако детальное изучение показало: короб был вскрыт снизу, а при падении дерева такой характер повреждений был бы невозможен.

Следующая версия — птицы, в частности врановые, которые известны своим любопытством и любовью к играм с различными предметами. Но и эта гипотеза не выдержала проверки: если бы птица долго развлекалась с аккумулятором, под деревом наверняка остались бы характерные следы — помёт. Однако никаких улик не обнаружилось.

Третья версия — молодой медведь. Этот зверь действительно способен забраться на дерево и из любопытства запустить когтистую лапу куда угодно. Но и здесь возникли сомнения: как объяснить, что медведь не тронул саму фотоловушку? Не сдвинул ее, не попытался сорвать? Такое поведение совершенно не характерно для медведей.

«В общем, странные вещи происходят в лесу. Очень странные», — резюмировала Надежда Панкова.

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