Рязанцы назвали факторы выбора вторичного жилья и идеальные годы постройки домов

Почти треть жителей Рязанской области (29%) либо приобрели квартиру на вторичном рынке за последние три года, либо планируют совершить такую сделку в ближайшие полгода. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Недвижимость», изучив предпочтения и страхи местных покупателей при выборе жилья.

Возраст здания остается одним из ключевых факторов при принятии решения. Треть опрошенных (32%) имеют четкие предпочтения по году постройки, но готовы к компромиссам, а еще 24% строго сравнивают этот параметр при выборе конкретных вариантов.

Лидером симпатий стал жилой фонд, построенный в период с 2011 по 2020 год. Такой выбор в качестве приоритетного сделали 26% рязанцев, ценящих баланс между современными планировками и уже сформированной инфраструктурой района. На втором месте оказались типовые дома постсоветского периода (1992–2020 годы) с 20% голосов. Замыкает тройку лидеров так называемая «новая вторичка» — квартиры в домах, введенных в эксплуатацию в последние пять лет (19%).

Несмотря на обилие информации в интернете, подавляющее большинство покупателей (79%) готовы привлечь профессионального риелтора, если того требуют тип объекта или сложность сделки.

Специалисты чаще всего нужны при покупке квартир в современных домах или «новой вторичке» (32% случаев). При этом 18% рязанцев предпочитают помощь экспертов именно при работе со старым фондом или историческими зданиями, где выше риски скрытых дефектов. Лишь 15% опрошенных уверены в своих силах и предпочитают проводить сделку самостоятельно.

Главными «красными флагами», заставляющими жителей области обращаться к юристам и риелторам, стали:

наличие нескольких собственников, обременений или прав третьих лиц (29%);

необходимость проведения взаимосвязанных или альтернативных сделок, например, с использованием ипотеки и одновременной продажей своего жилья (28%);

наличие перепланировки и потребность в тщательной проверке ее законности (25%).

Аналитики также составили своеобразный «чек-лист» внимательного рязанского покупателя. Перед подписанием договора жители региона в первую очередь рекомендуют оценивать не только саму квартиру, но и состояние всего дома. В топ-3 самых важных параметров вошли: