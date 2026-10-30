Бастрыкин потребовал доложить о нападении собак на ребёнка в Рязани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о нападении стаи безнадзорных собак на несовершеннолетнего в Рязани. Руководителю регионального СУ СК Алексею Медведкову поручено лично доложить об установленных обстоятельствах и результатах процессуальной проверки.

По информации, распространенной в социальных сетях, 28 октября 2026 года в поселке Строитель стая агрессивных безнадзорных собак напала на мальчика. Животные искусали ребенка, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь. Местные жители выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, отметив, что отлов безнадзорных животных в районе организован ненадлежащим образом.

В СУ СК России по Рязанской области уже организована процессуальная проверка по данному факту. Исполнение поручения председателя ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В городской администрации уточнили детали произошедшего. По данным ведомства, 28 октября в службу по работе с безнадзорными животными обратились жители поселка Строитель с сообщением о нападении собак на ребенка. Специалисты немедленно выехали на место происшествия и с 21:00 до 6:00 проводили отлов.

«Все собаки, подходящие под описание, были пойманы. Однако в службу продолжают поступать сигналы о других похожих животных», — отметили в администрации.

Власти призвали жителей Рязани быть бдительными и при обнаружении агрессивных или безнадзорных животных сообщать об этом в службу отлова. При обращении необходимо указывать точное место, где были замечены собаки. По каждому сигналу специалисты будут выезжать на место. Телефон службы по работе с безнадзорными животными: 44-04-74.

Ситуация находится на контроле специалистов. Администрация выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего ребенка.