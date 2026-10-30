Студент пытался поджечь подстанции под Рязанью

Сотрудники территориального линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 19-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого в покушении на террористический акт. Молодой человек, обучающийся в одном из областных колледжей, попытался поджечь комплектную трансформаторную подстанцию вблизи станции Истодники на перегоне Рыбное – Дивово Московской железной дороги.

По версии оперативников, студент стал жертвой тщательно спланированной схемы дистанционных мошенников. Злоумышленники вышли на юношу через мессенджер и под видом представителей силовых структур обвинили его в пособничестве украинским спецслужбам. Под психологическим давлением и угрозой уголовной ответственности наивный молодой человек согласился выполнить «задание» для якобы освобождения от наказания.

Под влиянием вербовщиков студент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею железнодорожный объект и поджег. Довести преступление до конца ему не удалось: возгорание вовремя заметили сотрудники транспортной безопасности, которые оперативно ликвидировали пламя.

Прибывшие на место полицейские задержали фигуранта в непосредственной близости от подстанции. Примечательно, что после совершения преступления вербовщики приказали исполнителю не покидать место происшествия и дожидаться их якобы приезда — именно это решение и позволило задержать злоумышленника по горячим следам.

Следственным отделом Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на террористический акт»).

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.