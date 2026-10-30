Семейный «Праздник тыкв» в «Марко Молл»: картонный тимбилдинг, мыльное шоу и осеннее волшебство

31 октября в торгово-развлекательном центре «Марко Молл» состоится яркое семейное событие — «Праздник тыкв». Гостей ждет насыщенная интерактивная программа с творческими мастер-классами, эффектным шоу и угощениями для детей.

Главным событием дня станет большой семейный тимбилдинг. Участники объединятся в команды, чтобы проявить фантазию и смастерить оригинальные тыквенные костюмы из картона, а затем устроить презентацию своих арт-объектов. На празднике гостей ждет множество тематических развлечений для детей и родителей: творческие мастер-классы, бьюти-зоны с созданием сказочных образов, шоу мыльных пузыре, погружающее в атмосферу магии, игровая локация и бесплатная сладкая вата для малышей.

«»Праздник тыкв» начнется в 14:30 на площадке напротив магазина ZARINA. «Мы хотели сделать этот последний день октября по-настоящему теплым и живым, без шаблонных развлечений. Главная идея праздника — дать родителям и детям возможность побыть вместе и просто от души повеселиться. Мы ждем всех в гости за яркими впечатлениями и осенним настроением», — отметили в пресс-службе «Марко Молл».

Вход на мероприятие свободный, участие во всех мастер-классах и интерактивных зонах бесплатное, возрастное ограничение 0+.