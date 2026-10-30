Борис Ясинский поручил разобраться с проблемами жителей Дягилево

На личном приёме глава администрации Рязани Борис Ясинский выслушал обращения горожан. Основные темы — жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

Одна из жительниц обратила внимание на состояние улицы Аллейной. Глава города пообещал постараться включить её в план ремонтных работ на следующий год. Он напомнил, что в Дягилево уже привели в порядок дорогу на Животноводческой, и работа по проблемным участкам посёлка продолжится. Ускорить её поможет участие жителей в программе поддержки местных инициатив. Благодаря этой программе в городе уже отремонтировали не один десяток дорог.

Ещё одна жалоба касалась ненадлежащего содержания жилого дома. Борис Ясинский поручил управлению энергетики и ЖКХ обследовать здание, изучить документацию и предложить собственнику варианты решения проблемы.

Третья заявительница рассказала о неисправностях газового, отопительного и вентиляционного оборудования в своей квартире. Для неё организуют встречу со специалистами застройщика, на которой вместе согласуют сроки необходимых ремонтных работ.