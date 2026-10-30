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Транспорт и дороги

В Рязани 4 ноября перекроют центр города из-за Крестного хода

Олеся Чугунова
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В Рязани в связи с подготовкой и проведением Крестного хода 4 ноября будет временно закрыто движение транспорта. Ограничения будут действовать с 11:00 до 12:30 по всей улице Фурманова, а также на участках улиц Либкнехта, Затинной и Свободы — от пересечения с Фурманова до площади Свободы. Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, с 11:00 3 ноября до 12:30 4 ноября будет ограничена парковка частного транспорта на тех же участках: по всей улице Фурманова, а также на улицах Либкнехта, Затинной и Свободы в границах от Фурманова до Затинной и площади Свободы.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и не оставлять автомобили на указанных участках в обозначенный период.

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