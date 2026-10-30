Рязанку приговорили к принудительным работам за долг по алиментам в 1,1 млн рублей

Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летней местной жительнице, которая злостно уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Ранее судимая женщина предстала перед судом по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием и судом установлено, что трудоспособная мать, имея реальную возможность трудоустроиться и выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно и без уважительных причин игнорировала решение суда об обязании ее содержать сына.

В результате систематического уклонения от исполнения родительских обязанностей общая задолженность женщины по алиментам достигла внушительной суммы — более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Эти средства, по закону, предназначались для обеспечения основных потребностей ребенка.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и все обстоятельства дела, признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»).

В качестве наказания суд назначил виновной принудительные работы сроком на 6 месяцев. Отбывать наказание женщина будет в исправительном центре с обязательным привлечением к труду.